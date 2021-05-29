Стрельба прогремела в сочинской Мамайке

Выстрелы раздались сегодня в одном из микрорайонов Сочи. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Примерно в 19:30 в дежурную часть городского УВД поступил сигнал о хлопках в микрорайоне Мамайка.

"На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые установили, что в ходе возникшего дорожного конфликта неустановленное лицо произвело несколько выстрелов, предварительно - из охолощенного оружия", - пояснили в пресс-службе.

Весь личный состав полиции был ориентирован на поиски участников инцидента. Вскоре все они были установлены и доставлен в отдел, оружие изьято и передано на экспертизу. Открыто уголовное дело по ст.213 УК РФ (Хулиганство).