Сто лет Дагестанской АССР

В этом году исполнилось ровно 100 лет со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР). Соответствующий декрет был издан 20 января 1921 года. Этот день, по мнению многих историков и политических деятелей, стал точкой отсчета нового этапа для народов Дагестана.

В ноябре 1920 года в Темир-Хан-Шуре прошел Чрезвычайный съезд народов Дагестана, в работе которого участвовало около 300 делегатов и представителей округов. На съезде по поручению советского правительства нарком по делам национальностей РСФСР Иосиф Сталин огласил декларацию о советской автономии Дагестана. Он заявил, что теперь советское правительство получило возможность заняться решением насущных задач внутренней жизни, в том числе осуществлением национальной политики, а поэтому пришло время объявить, что "Дагестан должен быть автономным, что он будет пользоваться внутренним самоуправлением, сохраняя братскую связь с народами России. Дагестан должен управляться согласно своим особенностям, своему быту, обычаям, а также шариату, который имеет серьезное значение для дагестанских народов".

Завершил выступление Сталин так: "Советское правительство имеет определенную цель – выделить из среды местных работников честных и преданных людей, любящих свой народ, и вверить им все органы управления Дагестаном, как хозяйственные, так и административные. Советское правительство – первое правительство, которое дает Дагестану автономию. Мы надеемся, что народы Дагестана оправдают доверие Советского правительства. Да здравствует союз народов Дагестана с народами России! Да здравствует советская автономия Дагестана!"

Возглавлявший в то время Северо-Кавказский революционный комитет Григорий Орджоникидзе сказал, что советская Дагестанская республика тем отличается от горской буржуазной республики, что она освобождает народы гор "от власти авантюристов, от власти угнетателей, от тарковских и приглашенных ими турок, от халиловых и приглашенных ими англичан". "Советская республика передает власть и земли бедноте, закрепляет за вами все ваши завоевания в революции, дает вам в руки все средства защищать эти завоевания. Советская республика не отделяет вас от новой России, не передает вас туркам или англичанам. Советская республика связывает вас со свободными рабочими и крестьянами других народов России, как равных", - заявил Орджоникидзе.

На Чрезвычайном съезде народов Дагестана была избрана делегация для поездки в Москву в составе Джелал-эд Дина Коркмасова, Алибека Тахо-Годи, Саида Габиева, чтобы вместе с представителями ВЦИК разработать основные положения декрета об образовании Дагестанской АССР. Она же участвовала в разработке проекта Конституции ДАССР.

Согласно декрету ВЦИК 20 января 1921 года в Дагестанскую АССР вошли Аварский, Андийский, Гунибский, Даргинский, Казикумухский, Кайтаго-Табасаранский, Кюринский, Самурский, Темир-Хан-Шуринский, Хасавюртовский округа и территория Каспийского побережья. Позже в состав Дагестанской АССР были переданы Ногайский, Тарумовский и Кизлярский районы.

Были сформированы и высшие органы власти управления республики – Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров. Председателем ЦИК был избран Нажмудин Самурский, а первое правительство республики возглавил Коркмасов. 5 декабря 1921 года на Вседагестанском учредительном съезде Советов приняли первую в истории республики Конституцию.

Это событие ознаменовало окончательную победу советской власти в Дагестане. Обретение государственности в составе России стало основной экономического и культурного развития ДАССР.