Эрдоган назвал сроки начала строительства канала "Стамбул"

Канал "Стамбул", который будет проложен в обход пролива Босфор, начнут строить в конце июня, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле.

"Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала "Стамбул". Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас", - цитирует его РИА Новости.

Глава государства выразил уверенность, что реализация нового проекта увеличит стратегическую значимость Стабмула.

Турецкий лидер добавил, что над каналом возведут шесть мостов, а на его берегах создадут два города, которые "украсят облик Стамбула".