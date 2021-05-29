Поддельные "чурчхелу" и алкоголь выявили грузинские таможенники

Грузинским таможенникам за шесть месяцев удалось пресечь несколько попыток провоза продукции, в наименованиях которой были незаконно использованы грузинские названия и товарные знаки, такое сообщение опубликовано на сайте Службы доходов.

При проверке были обнаружены 43,7 тыся бутылок алкогольной продукции КАХЕТ и ARAZANI и 18 тыс бутылок напитка CHACHA, а также 200 кг сладостей, в названии которых было слово ЧУРЧХЕЛА, передает Sputnik Грузия.

Напомним, законодательство запрещает использование грузинских географических названий и товарных знаков без получения права на это, соответственно, производство продукции, название которой может обмануть потребителей, запрещено.

Все материалы направлены в следственные органы.