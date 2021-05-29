Дагестанские пограничники получили часть Сухогрузной гавани

Часть акватории Сухогрузной гавани Каспия передана пограничному управлению ФСБ РФ по Дагестану на 20 лет, такое распоряжение (№ 1387-p) подписла 27 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин, текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

В распоряжении указаны условия, обязательные для ПУ ФСБ по Дагестану, в том числе - точные угловые координаты границ переданной части акватории, которая должна использоваться только для обеспечения обороны и безопасности государства. Ее запрещено использовать, причем как юридическим, так и физическим лицам, для иных целей (в том числе рекреации, рыболовства и рыбоводства).

Управление обязано содержать в исправном состоянии гидротехнические и прочие сооружения, оперативно проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, вести наблюдения за водным объектом и его водоохранной зоной и ежеквартально представлять их результаты.

Кроме того, в гавани нельзя проводить работы, приводящие к изменению естественного водного режима объекта.