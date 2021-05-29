Ограбленных и обманутых таксистов ищут в Ташкенте

Таксистов, пострадавших от действий мошенника, разыскивают в Ташкенте, такое сообщение распространило ГУВД столицы Узбекистана.

По данным пресс-службы ведомства, мужчина в качестве пассажира садился в машины людей, занимающихся частным извозом. В какой-то момент в пути он говорил водителям, что оставил в предыдущем автомобиле сотовый и просил таксиста одолжить ему телефон. Затем мошенник притворялся, что звонит на собственный мобильный и договаривается о месте встречи, чтобы вернуть свой аппарат.

Сыграв такой мини-спектакль, преступник просил водителя такси доехать определенного места, переходил через дорогу, объясняя, что машина с его телефоном якобы двигалась по противоположной стороне, а потом убегал.

Первое заявление было получено УКД ОВД Юнусабадского района 29 марта. С того времени аналогичные обращения были написаны еще в четырех районах Ташкента.

"В каждом случае потерпевшие описывали одну и ту же схему... С той только разницей, что в двух из них таксисты спохватывались и требовали вернуть аппарат. В связи с этим уголовное дело возбуждалось по факту грабежа - то есть открытого хищения чужого имущества. Совпадало и описание внешности обвиняемого", - цитирует сообщение ГУВД Sputnik Узбекистан.

Вскоре был задержан подозреваемый - местный житель 1987 года рождения. Сейчас ему уже предъявлено обвинение в 13 эпизодах мошенничества и двух - грабежа, он взят под стражу.

Следствие считает, что потерпевших может быть больше, и просит всех, кто пострадал от действий афериста, обратиться в органы внутренних дел.