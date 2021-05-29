Тайна Кавказской Албании

Кавказская Албания - древнее государство, существовавшее на территории Южного Кавказа между III и VII веками. По данным античного историка и географа Страбона, это был конгломерат двадцати шести племен, в том числе удинов - этнической группы в несколько тысяч человек, исповедовавшей христианство, представители которой сегодня проживают в Азербайджане, пишет председатель правления бакинского Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в статье для Eurasia Review.

В последнее время интерес к Кавказской Албании был вызван спорами из-за христианских церквей на территории Азербайджана. К сожалению, некоторые западные эксперты вынесли поверхностные суждения, осудив основную азербайджанскую теорию Кавказской Албании как "вымышленную" или "лженаучную". Но эти эксперты не имеют достаточных знаний армянского, арабского и не существующего в настоящее время албанского языка (к нему наиболее близок современный удинский язык), требуемых для изучения истории Кавказской Албании. Сегодня лишь горстка экспертов на Западе знает историю Кавказской Албании, а остальные в основном повторяют аргументы ученых из Армении или армянского происхождения.

Для армянских националистов теория о Кавказской Албании абсолютно неприемлема, поскольку разрушает построенную за последние триста лет теорию существования "Великой Армении", которая, по их мнению, включала Карабах и другие территории Южного Кавказа, пересекаясь с Кавказской Албанией. В армянской версии Кавказская Албания - христианское государство, которое было ответвлением армянского как с политической, так и с религиозной точки зрения. Часто армянские ученые указывают на армянские церкви как на свидетельство их исторического присутствия. Американские журналисты Джерард Тоул и Джон О'Лафлин отмечают в этой связи, что Армянская церковь имеет продолжительную и запутанную географию присутствия на Ближнем Востоке, в Анатолии и на Кавказе. Церкви, кладбища и священные камни рассматриваются как свидетельство первоначального владения спорными территориями и основание для предъявления претензий к территориям, которые в противном случае не могут быть оспорены. Такие высказывания призваны представить территорию в качестве священного пространства, священного не только из-за своего религиозного значения, но и в более широком смысле, как древнее достояние современной нации.

Для азербайджанских историков (после академика Зии Буниятова его работу продолжила его ученица Фарида Мамедова) Кавказская Албания была полностью независимым государством, соперничающим с Арменией.

Возможно, обе теории в определенной степени политизированы из-за современного конфликта. Азербайджанские и армянские историки, часто пишущие на темы, связанные с конфликтами, иногда используют эмоциональные формулировки, в отличие от ученых - представителей диаспор, получивших образование на Западе. Это, наряду с другими геополитическими и религиозными факторами, способствует влиянию Армении на западное экспертное сообщество. Более того, многие западные исследования спонсируются армянской диаспорой, такими как Фонд Тавитян, который финансирует Фонд Карнеги и известен своей антиазербайджанской позицией. Напротив, с азербайджанской стороны такие исследования в основном финансируются государством, что негативно воспринимается западными учеными. В США насчитывается более двух десятков арменоведческих центров, а азербайджанских аналогов там нет. Спонсорство со стороны правительства Азербайджана становится предметом остракизма. Вот недавний случай в Германии. Многие немецкие фонды в значительной степени финансируются государством, например, Фонд имени Генриха Белля. Глава представительства фонда в Тбилиси Стефан Майстер призвал прекратить академические связи с Азербайджаном. Такую антиазербайджанскую позицию многих западных ученых можно частично объяснить критическим восприятием их правительств, отчасти находящимся под влиянием антиисламских и туркофобских настроений.

Другая проблема заключается в том, что история Кавказской Албании продолжает изучаться в основном через армянские источники, поскольку тексты, основанные на албанском алфавите, были утеряны на протяжении многих столетий и вновь обнаружены относительно недавно в египетском монастыре на горе Синай благодаря грузинскому ученому Зазе Алексидзе. Странно, что албанские религиозные тексты не сохранились на Южном Кавказе, особенно с учетом того, что указом русского царя в 1836 году независимая албанская церковь с центром в Гандзасаре, расположенным на территории Карабаха, была упразднена и подчинена армянской с центром в Эчмиадзине. Здесь сливаются история, религия, драма и тайный сговор.

Кавказская Албания перестала существовать как независимое образование в седьмом веке, когда была завоевана Арабским халифатом. После завоевания арабами большинство албанского населения обратилось в ислам. Те, кто придерживался христианства, постепенно объединились с армянской церковью, которая пыталась полностью контролировать албанскую церковь и, по мнению азербайджанских историков, уничтожила большую часть исторических документов и подделала остальные, пытаясь стереть любые следы независимой Албании. Албанские палимпсесты свидетельствуют о том, что религиозные тексты были стерты и переписаны. Это не теория заговора; это доказанный факт, албанские палимпсесты изучались различными учеными, в том числе Зазой Алексидзе, Йостом Гиппертом, Вольфангом Шульце и Тимуром Майсаком.

Как заметил Майсак: "Богослужение в албанских церквях полностью перешло на армянский язык, а использование неармянских богослужебных книг пресекалось. Книги на кавказско-албанском языке перестали переписываться, а сама письменность забылась; созданные в V-VII вв. рукописи оказались уничтожены либо расшиты, текст с их страниц смыт, чтобы писать на них заново уже на других языках."

Армянский ученый Иосиф Орбели в своем исследовании, проведенном в 1909-1919 годах, упомянул албанские надписи в монастыре Гандзасар, исчезнувшие с течением времени.

Похоже, что албанские христиане в мусульманской среде тесно взаимодействовали с армянами-христианами, но пытались сохранить свою независимость. Независимость Гянджасарского албанского католикосата, расположенного в Карабахском регионе Азербайджана, подтверждается многими средневековыми источниками. Тем не менее на протяжении веков часть албанцев постепенно арменизировалась. Американский ученый армянского происхождения Рональд Сюни также поддерживает мнение о том, что "албанцы в горных районах Карабаха вплоть до границы с исторической Арменией остались в основном христианами и со временем слились с армянами". Политики времен Российской империи также знали о существовании Албании: князь Григорий Потемкин (1739–1791) в своем "восточном плане" предусматривал создание Армении и Албании как двух отдельных вассальных образований.

Сегодня ситуация с религиозным наследием кавказских албан должна рассматриваться профессиональными историками со знанием соответствующих языков и научной квалификацией. Более того, субъект должен быть освобожден от нападок националистов любого толка.