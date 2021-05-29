Земляные работы оставили без воды жителей ингушского города

Жители Карабулака остались без водоснабжения в результате аварии на трубопроводе, об этом рассказали в МУП "Управляющая компания" городского ЖКХ.

"При проведении земляных работ по улице Кирова с применением специализированной техники был поврежден центральный водопровод", - цитирует ее представителя "Интерфакс".

Он пояснил, что для ремонта и восстановительных работ требовалось перекрыть воду.

В данный момент все силы брошены на ликвидацию последствий аварии. Сразу после завершения работ холодное водоснабжение Карабулака будет восстановлено.