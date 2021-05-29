Песков рассказал детали встречи Путина и Лукашенко в Сочи

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал подробности встречи президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

"Встреча была весьма конструктивная, насыщенная по содержанию. Это одна из встреч в серии постоянных контактов российско-белорусских на высшем уровне", - приводит его слова ТАСС.

Песков отметил, что ключевыми вопросами для обсуждения стали развитие двустороннего торгово-экономического взаимодействия и борьба с пандемией.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что главы государств поднимали тему второго транша в размере $500 млн от госкредита общим объемом $1,5 млрд, напомнил, что это анонсировалось еще "до всех историй с самолетом", и подтвердил озвучивавшиеся ранее сроки - до конца июня.

Кроме того, добавил Песков, по итогам саммита Путин и Лукашенко поручили министерствам транспорта "организовать все аспекты воздушного сообщения", принимая во внимание наступление периода отпусков, а также необходимость возвращения граждан РБ из стран Европы на родину.