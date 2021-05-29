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Неизвестный "заминировал" самолет из Москвы в Симферополь

Неизвестный &quot;заминировал&quot; самолет из Москвы в Симферополь

Неустановленный злоумышленник сообщил об угрозе взрыва лайнера, вылетающего из российской столицы в Симферополь, об этом рассказал источник в экстренных службах.

"Неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Симферополь, вылетающего из Шереметьево", - приводит его слова ТАСС.

Источник добавил, что в аэропорт отправились кинологи. Какой именно рейс имеется в виду, пока не известно.

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Вестник Кавказа

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