Неизвестный "заминировал" самолет из Москвы в Симферополь

Неустановленный злоумышленник сообщил об угрозе взрыва лайнера, вылетающего из российской столицы в Симферополь, об этом рассказал источник в экстренных службах.

"Неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Симферополь, вылетающего из Шереметьево", - приводит его слова ТАСС.

Источник добавил, что в аэропорт отправились кинологи. Какой именно рейс имеется в виду, пока не известно.