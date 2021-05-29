Власти Женевы оценили предстоящий саммит Путина и Байдена

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который пройдет 16 июня в Женеве, станет "наилучшим событием, которое могло бы произойти" для возвращения к нормальной жизни после пандемии. Об этом заявили председатель женевского кантонального правительства Анн Эмери-Торрасинта и ее коллега Серж Даль Бюско, который сменит ее на посту главы правительства в июне.

"Это крупное событие. Это самое лучшее, что могло произойти, если говорить о возвращении к нормальной жизни", - приводит слова Даль Бюско ТАСС.

Политик отметил, что сообщение о проведении встречи стало "превосходной новостью" для международной Женевы, переживающей тяжелые последствия пандемии COVID-19.

Даль Бюско пояснил, что в планирующемся приезде в Женеву Путина и Байдена "присутствует сильная символика: это возвращение к диалогу в городе диалога", поскольку "именно здесь будут обсуждаться планетарные проблемы".

Эмери-Торрасинта также обратила внимание, что "вызовы", которые лидеры будут рассматривать в Женеве, "выходят далеко за границы" отдельных государств, и подобные встречи имеют важное значение.