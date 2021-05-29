Тем, кто собирается в Крым: сколько, куда именно и как

Второй год подряд мир вынужден бороться с пандемией COVID-19, отказываясь от привычных занятий и меняя уклад жизни. Заморские путешествия в большинстве случаев недоступны, но Крым предоставляет уникальные возможности для отдыха и развлечений на любой вкус и бюджет. В этой статье мы отправимся в виртуальное путешествие по Крыму - от востока до запада полуострова, сравним цены и спектр предлагаемых услуг, чтобы каждый смог подобрать себе отдых по душе.

Как добраться до Крыма?

На полуостров можно попасть тремя способами: на машине, на поезде или на самолете.

Самый быстрый и удобный способ - авиаперелет, всего два часа, и вы на месте. В среднем цены на билеты в Крым и обратно для Москвы, например, варьируются от 4600 рублей в конце мая-начале июня до 12 тыс. в середине июля-начале августа на одного. Если вы планируете путешествие заранее, то можно скачать одно из популярных приложений для поиска авиабилетов на телефон и отслеживать изменение цены - так у вас есть шанс получить наиболее выгодное предложение. Кроме того, есть возможность выбирать билеты непосредственно на сайте авиакомпании и при этом сэкономить, например, отказавшись от дополнительных услуг, предлагаемых перевозчиком. Кстати, самолеты прилетают в новый аэропорт Симферополя, который сам по себе уже стал одной из достопримечательностей Крыма. Обязательно дайте себе время его хорошенько рассмотреть и познакомиться с милым роботом-банкоматом.

Для тех, кто романтику поездов не променяет ни на что, наилучший вариант добраться до Крыма - железнодорожный транспорт. Цены варьируются (купе) от 13 тыс. рублей туда-обратно на одного в июне-середине июля до 20 тыс. в конце июля - начале августа. Однако в данном случае лучше покупать билеты заранее и помнить, что время в пути составляет примерно 36 часов.

Автомобиль - оптимальный вариант для любителей road movies. Если решите добраться до Крыма таким способом, помните, что вам придется проехать от Москвы, например, 1364 километра, а значит с вами должен быть либо второй водитель, либо вам нужно будет останавливаться на отдых в придорожных отелях. Опять же, выбрать его лучше заранее. Цены на бензин на полуострове немного выше, чем на материковой части страны, поэтому рассчитывайте, что за литр АИ-92 вам придется отдать 46-48 рублей за литр, а за литр АИ-95 - 52-53 рубля.

Как добраться из аэропорта и с вокзала

Как только вы оказались в Симферополе (пункт назначения самолетов и большинства поездов), сразу возникает вопрос, как добраться до места, в котором вы непосредственно собираетесь остановиться и вообще путешествовать по Крыму? Вариантов несколько.

Первый самый простой способ - заказать такси. Однако услуги, предлагаемые в самом аэропорту, могут быть на порядок дороже, чем, например, в других частях города. Есть возможность вызвать такси по приложению, например, Maxim или Shark (сервис Яндекс такси в Крыму не работает). Что касается способа оплаты, то услуги Android Pay и Apple Pay сейчас не функционируют в Крыму, поэтому лучше иметь при себе наличные или карту. Кроме того, рассчитываться также можно с помощью системы быстрых платежей.

Второй способ добраться до города или до Ж/Д вокзала (откуда можно уехать в любую точку Крыма) - автобус N49. Стоимость проезда составляет всего 17 рублей. Возможно, это не самый удобный способ для тех, у кого много багажа, но если хотите сэкономить - вариант наилучший.

Третий способ - взять машину напрокат. Сервисы проката автомобиля расположены прямо на территории аэропорта, но лучше забронировать услугу заранее, чтобы была возможность выбрать автомобиль, который вам больше по душе. Стоимость аренды автомобиля в Крыму составляет от 1300 рублей в сутки. Машину вам доставят в любое удобное для вас место.

Четвертый, наиболее дешевый способ путешествия по Крыму, для тех, кто не хочет брать автомобиль - автобус. Добравшись до Ж/Д вокзала вы можете купить билеты в любой населенный пункт, причем цены довольно лояльные - от 250 до 650 рублей с человека.

Что посмотреть в Крыму

Здесь возможности ограничиваются только вашей фантазией и, естественно бюджетом. От Керчи до Севастополя - огромное количество городов, прибрежных поселков и населенных пунктов, которые однозначно стоит посетить. Мы рассмотрим наиболее интересные локации, а также места, которые набирают популярность в текущем сезоне.

Керчь - город на берегу Керченского пролива в акватории Азовского моря (кстати, Азовское море мельче, чем Черное, поэтому если отправитесь на полуостров в начале лета, то плавать будет комфортнее именно в Азовском море).

Что посмотреть: Крымский мост, Аджимушкайские каменоломни, Царский курган, Гора Митридат, Храм Иоанна Предтечи и крепость ”Керчь”.

Цены на жилье в Керчи варьируются от 2300 до 9 тыс. рублей за сутки.

Кстати, если будете в районе Керчи, обязательно побывайте в Щелкино, где множество пляжей и бухт, великолепные виды на Арабатский и Казантипский заливы, а также на Арабатскую Стрелку.

Феодосия - город, основанный в VI веке до нашей эры греками. Уникальная историческая и курортная локация, которая точно придется по вкусу даже самым избирательным туристам.

Вилла Виктория

Что посмотреть: дача Стамболи (в этом году она закрыта на реконструкцию, но посмотреть на это уникальное строение можно снаружи); дачи начала конца XIX-начала XX века - уникальные исторические здания, в некоторые из которых можно попасть на экскурсию; набережная Десантников (со множеством кафе и развлекательных площадок); музей Грина, автора ”Алых парусов” и ”Бегущей по волнам”); Юбилейный парк Феодосии; церковь Сурб Саркис; могила Айвазовского (к сожалению, в этом году она также закрыта на реконструкцию); Генуэзская крепость Кафа; Краеведческий музей; музей Цветаевых.

Цены на жилье в Феодосии варьируются от 1500 до 25 тыс. рублей за сутки.

Любители дикого отдыха и атмосферных пейзажей могут заехать в Бугаз (локация относительно недавно была открыта местными жителями и, по отзывам, очаровывает своей первозданной красотой). Не забудьте побывать в Коктебеле, прокатиться на катере до Золотых ворот и попробовать крымские вина.

У галереи Айвазовского

Судак, Новый Свет. Про первый "Вестник Кавказа" писал здесь: Новый Свет ждет туристов, а в Судаке обязательно стоит посетить Генуэзскую крепость, Холм Славы и Лютеранскую кирху.

Цены на жилье: от 1200 до 15 тыс. рублей в сутки.

На пути между Судаком и Алуштой не пропустите Морское, Рыбачье и Малореченское - отличные места для спокойного отдыха у моря.

Ялта - центр притяжения большинства гостей полуострова круглый год. Вам точно будет чем заняться в городе, где масса исторических достопримечательностей и туристических локаций. Чего стоит один только Ливадийский дворец, в котором проходила Ялтинская конференция. Не забудьте побывать в Симеизе, Кореизе и Гурзуфе - вам точно понравится сочетание морских и горных пейзажей.

Цены на жилье: от 2 тыс. до 50 тыс. рублей в сутки.

Севастополь - уникальное историческое место и центр Черноморского флота России.

Что посмотреть: Набережная Корнилова, Графская пристань, Военно-Исторический музей Черноморского флота, Сапун-Гора, Мамаев Курган, Военно-исторический музей Черноморского флота. Для тех, кто ищет умиротворения и спокойствия мыс Фиолент обязателен для посещения.

Цена за жилье: от 1850 до 100 тыс. рублей за сутки.

Жилье в любом из городов следует бронировать заранее: так дешевле и больше шансов выбрать то, что устраивает именно вас. Booking.com не работает на территории полуострова, но есть масса других удобных сервисов. По всему Крыму огромное количество кафе, ресторанов, лотков с уличной едой, дискотек, масса водных развлечений, и экскурсий, которые можно заказать из любой точки в любую точку. Не забывайте и про винный туризм (про него мы напишем отдельно). Пакуйте чемоданы, попросите друзей присмотреть за вашими питомцами и отправляйтесь в Крым, где вас уже ждут.