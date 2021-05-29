Неопытная автоледи поехала на красный свет и сбила подростка на Ставрополье

Девушка-водитель сбила девочку-подростка на пешеходном переходе и попыталась скрыться с места аварии в Иноземцево. Об этом сообщает ГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По предварительным сведениям, авария произошла сегодня днем. Водитель "ВАЗ-2112" проехала на красный сигнал светофора и сбила 15-летнюю девочку, шедшую по "зебре" на зеленый свет. Удар был настолько сильным, что ее отбросило на встречную полосу, где пешеход ударилась об автомобиль "Лада Калина".

Виновница ДТП не остановилась и продолжила движение, но была заблокирована очевидцем аварии через 100 м.

Установлено, что водитель - 20-летняя местная жительница - получила права всего несколько месяцев назад, передает "Сайт Ставрополя 1777".

Школьница с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию, медики борются за ее жизнь.