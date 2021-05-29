Сотрудница больницы похитила у нее более 280 тыс рублей в Дагестане

В Дагестане открыто уголовное дело против бывшего главного врача и начальника отдела кадров Гергебильской центральной районной больницы, соответствующее сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по республике.

В зависимости от сыгранной ими в преступлении роли, медики подозреваются по ч.5 ст.33 - ч.3 ст.159 УК РФ (пособничество в мошенничестве в крупном размере), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), а также ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

Как установило следствие, экс-главврач больницы, злоупотребляя служебным положением, с октября 2018 по декабрь прошлого года по просьбе подчиненной подписал приказ о принятии на работу в ЦРБ местной жительницы. При этом он заведомо знал, что новая "сотрудница" фактически исполнять обязанности не собирается, а начисленную ей незаконно зарплату будет забирать себе начальник отдела кадров.

"Начальник отдела кадров составила от имени женщины подложное заявление в бухгалтерию больницы о перечислении заработной платы на банковский счет, при этом указала реквизиты своего счета", - пояснили в управлении.

Кадровик также вносила в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения о якобы отработанном женщиной времени, на основании которых ей и начислялась зарплата.

В общей сложности за этот период начальник отдела кадров обманным путем присвоила из бюджета более 280 тыс рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению, нанеся бюджету больницы материальный ущерб в крупном размере.

"В ходе следствия будут приняты меры, направленные на возмещение причиненного ущерба в полном объеме", - уточнили в ведомстве.

Идет расследование.