Жара в +40 градусов надвигается на Казахстан

Штормовое предупреждение будет действовать завтра в ряде регионов Казахстана из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщает "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области в воскресенье ожидается +35 градусов, гроза. Скорость ветра местами составит 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами синоптики обещают грозу, а также ветер со скоростью 15-20 м/с. На юге региона останется сильная жара до 37 градусов.

Сильная жара до 35 градусов и гроза ждут днем жителей Акмолинской области. Скорость ветра в этом регионе местами будет достигать 15-20 м/с.

Жарко будет днем и в Карагандинской области - местами 38 градусов.

Тяжелее всего придется жителям Мангистауской области - 38-40 градусов, гроза и туман.

В Костанайской области воздух прогреется "всего" до 35 градусов, местами пройдет гроза, скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области синоптики днем также обещают грозу, а ночью и утром - туман. Будет дуть ветер со скоростью 15-20 м/с.