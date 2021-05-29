Иран опроверг поставки своей нефти в США

В Тегеране опровергли информацию о поставках нефти из Ирана в США, соответствующее заявление сделал представитель Миннефти Касри Нури.

Накануне СМИ со ссылкой на данные управления энергетической информации министерства энергетики США (EIA) сообщили, что Америка в марте впервые с ноября 1991 года импортировала нефть из Исламской Республики, среднесуточные поставки достигали 33 тыс баррелей.

"Мы не можем высказывать реакцию об этих опубликованных новостях. Мы не имеем точных данных об этих заявлениях. Официально мы этого не делали. В наших официальных источниках нет таких сообщений. Мы не подтверждаем эту информацию", - приводит слова Нури РИА Новости.

Он добавил, что сведений о приобретении Штатами иранской нефти через какую-либо третью страну также нет.

Представитель Миннефти охарактеризовал этот вопрос как интересный и нерациональный, напомнив о действующих санкциях США против Ирана.