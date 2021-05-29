Экс-премьер-министр Грузии Георгий Гахария представил свою партию "За Грузию". Об этом пишут СМИ.

На презентации пришли порядка 400 человек. Участники съезда единогласно выбрали председателем партии самого Гахария.

"Сегодня мы объединяемся для Грузии, но не против кого-то. Сегодня наша команда начинает работу для Грузии, но еще раз повторю не против кого-то. Мы объединяемся для Грузии, чтобы вместе с гражданами строить сильное государство", - цитирует главу новой партии Sputnik Грузия.

Гахария пояснил, что такое государство должно заботиться о гражданах и стране, для чего потребуется план последовательного развития.

Политик выразил мнение, что новая власть должна не ликвидировать все, что было сделано предшественниками, а создавать новое на этой базе, чтобы "не жить в одноэтажном доме в эпоху небоскребов".