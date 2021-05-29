Али Асадов: Баку поддержал предложение Москвы о трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с Арменией

Азербайджан поддержал выдвинутое российской стороной предложение о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между АР и РА. Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в Минске.

Прежде всего он напомнил, что после обретения независимости Азербайджан провел делимитацию и демаркацию с сопредельными странами - Россией, Ираном и Грузией - в соответствии с международно-правовыми нормами. "Произвести же делимитацию и демаркацию границы с Арменией было невозможно в силу того, что территория Азербайджанской Республики была оккупирована армянскими вооруженными силами", - приводит слова главы Кабмина АЗЕРТАДЖ.

Али Асадов отметил, что сейчас, когда военные действия уже завершены, Азербайджан начал создавать свою пограничную инфраструктуру и полностью готов к решению вопроса с проведением линий государственной границы с Арменией в конструктивном ключе.

Премьер-министр подчеркнул, что в связи с этим Баку поддержал предложение Москвы о создании соответствующей трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Он добавил, что определение линий границ является техническим процессом, который должен базироваться на серьезной международно-правовой основе.

Глава Кабмина также выразил приверженность Азербайджана поддержке устойчивого мира и безопасности в регионе, включая нормализацию постконфликтной ситуации и урегулирование всех разногласий дипломатическими средствами в контексте добросовестного соблюдения положений трехсторонних заявлений от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего года.