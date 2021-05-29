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Еще одно нефтяное пятно ликвидируют в Черном море у Туапсе

Еще одно нефтяное пятно ликвидируют в Черном море у Туапсе

В Черном море у порта Туапсе зафиксировано вытекание нефти, нефтесодержащая пленка распространилась на площади 4 тыс кв м, об этом рассказал представитель экстренных служб.

По его словам, вытекание нефтепродуктов произошло на расстоянии 800 м от берега, во время водолазных работ на глубоководном канализационном коллекторе.

К ликвидации последствий привлечены три судна Морспасслужбы, а также одно судно ГИМС МЧС РФ, пятно обрабатывают сорбентом.

Напомним, ранее стало известно, что специалисты Росприроднадзора обнаружили нефтяную пленку размерами 30 на 150 м в Черном море у Туапсе.

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Вестник Кавказа

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