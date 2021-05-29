Азербайджанские гимнасты взяли "золото" в аэродэнсе на чемпионате мира в Баку (ВИДЕО)

Азербайджанская команда по аэродэнсу завоевала золотую медаль XVI чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку.

За выступление в финале Нурджан Джаббарлы, Мадина Мустафаева, Имран Имранов, Эльчин Мамедов, Нармина Гусейнова, Айхан Ахмедли, Нигяр Ибрагимбейли и Акиф Кяримли получили 18.400 балла и заняли первое место.

"Серебро" досталось российским спортсменам, программу которых судьи оценили на 18.000 балла. Третьими стали гимнасты из Венгрии с результатом 17.800 балла.