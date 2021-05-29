Путин и Лукашенко продолжают переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко продолжают стартовавшие накануне в Сочи переговоры, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня общение двух президентов продолжается", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, накануне вечером главы государств общались на протяжении пяти с лишним часов. Открывая встречу, они упомянули ситуацию с самолетом Ryanair, 23 мая севшим в Минске после сообщения о минировании, а также вопросы экономического и энергетического сотрудничества.