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Путин и Лукашенко продолжают переговоры в Сочи

(с) сайт Кремля
(с) сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко продолжают стартовавшие накануне в Сочи переговоры, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня общение двух президентов продолжается", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, накануне вечером главы государств общались на протяжении пяти с лишним часов. Открывая встречу, они упомянули ситуацию с самолетом Ryanair, 23 мая севшим в Минске после сообщения о минировании, а также вопросы экономического и энергетического сотрудничества.

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