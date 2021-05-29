Пашинян надеется на 60-процентный результат "Гражданского договора" на выборах

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян планирует, что за его партию "Гражданский договор" проголосует хотя бы 60% избирателей на предстоящих внеочередных парламентских выборах. Об этом он сообщил на встрече с активом партии в трех административных районах Еревана.

"Я рассчитываю, что как минимум 60% граждан на предстоящих выборах проголосует за партию "Гражданский договор"", - цитирует политика Sputnik Армения.

Пашинян пояснил, что именно такой уровень доверия избирателей позволит нейтрализовать "все заговорщические планы" против страны.

И.о. главы правительства сравнил выборы 20 июня с судебным процессом, на котором граждане на политическом уровне смогут вынести приговор всем, кто руководил Арменией, поскольку впервые в новейшей истории в выборах примут участие все бывшие власти, в том числе - и он сам.