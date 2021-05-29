Екатерина Винник на "Вести.FM": миграционный поток в Россию постепенно восстанавливается

Сократившиеся из-за пандемии коронавируса миграционные потоки в Россию понемногу увеличиваются, но вернутся ли они к прежнему показателю, пока прогнозировать сложно. Об этом сегодня в прямом эфире передачи "Нацвопрос" на радиостанции "Вести.FM" рассказала аналитик "Вестника Кавказа" Екатерина Винник.

"Нацвопрос" - еженедельная передача на Вести.FM, в ходе которой обсуждают различные аспекты национальных отношений, в первую очередь, в России. Сегодняшний выпуск был посвящен проблемам миграции.

Эксперт напомнила, что миграция, в частности, трудовая, является для России крайне важным экономическим фактором, обеспечивающим стабильное развитие сразу нескольких секторов, в том числе сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг. "В России мигранты составляют около 12% рабочей силы, их вклад в ВВП оценивается в 7,7%. Именно поэтому важность миграционных потоков и тенденции, приводящие к их изменению, необходимо отслеживать и учитывать", - пояснила она.

"В целом, количество мигрантов, проживающих в России с 2010-го по 2019 год колебалось на уровне 10-11 млн человек. Те, кто приезжает на работу, составляют примерно половину или чуть больше всех мигрантов. Однако, естественно, в период пандемии их численность значительно снизилась, как и по всему миру. К декабрю 2020 года, по данным МВД, количество мигрантов составило 6 млн человек, а в Москве количество мигрантов сократилось на 40%", - рассказала аналитик "Вестника Кавказа".

"По сведениям Росстата, прирост мигрантов в 2020 году сократился в три раза по сравнению с 2019 годом (то есть показатели снизились со 116 тыс до 38 тыс человек). Хотя при этом даже в апреле, когда границы уже были закрыты, число прибытий не упало до нуля. На 1 ноября 2020 года 1,3 млн человек работали в России по патентам, в аналогичный период 2019 года их количество составило 1,7 млн человек. В целом за 2020 год в страны СНГ (в основном Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Украину и Казахстан, откуда приезжают большинство мигрантов) вернулось 378 тыс человек", - отметила она.

Екатерина Винник пояснила, что отток мигрантов во время пандемии связан с проблемами с трудоустройством. "После введения режима повышенной готовности до 70% мигрантов в некоторых общинах, в частности, таджикских, временно оказались без работы. Наибольший процент безработных мигрантов был зафиксирован в апреле - 31%. Согласно данным по трудовой миграции на 2021 год, за первые два месяца на миграционный учет поставлено в два раза меньше человек, чем в тот же период 2020 года, то есть миллион по сравнению с двумя. МВД сообщает, что почти в два раза меньше было оформлено патентов. Кроме того, снизилось число оформленных приглашений иностранцам и лицам без гражданства: до 16 тыс человек по сравнению с 57 тыс в 2020 году", - рассказала эксперт.

"Тем не менее уже с конца декабря 2020 года наблюдается тенденция к возвращению мигрантов в Россию. Кроме того, с апреля текущего года студенты из ряда эпидемиологически благополучных стран могут въехать на территорию России, так что, вероятно, осенью в целом миграционный поток увеличится", - прогнозирует она.

"Хотя пока еще рано говорить о восстановлении миграционных потоков до уровня, который предшествовал пандемии, скорее всего, ситуация будет постепенно восстанавливаться за счет открытия границ и пунктов пропуска. Однако при этом следует учитывать, что те трудовые мигранты, в частности, которые уехали, могут и не вернуться, поскольку, вполне вероятно, они уже устроились на новую работу. В целом многое будет зависеть и от экономической динамики в странах происхождения мигрантов, а также от готовности российских работодателей предоставлять работу и обеспечивать некоторые гарантии наемным рабочим из других стран", - подвела итог аналитик "Вестника Кавказа".