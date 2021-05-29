Академия ФК "Краснодар" открыла третий филиал вне Кубани и Адыгеи

Уже третий филиал Академии ФК "Краснодар" открылся за пределами Краснодарского края, такое сообщение распространила ее пресс-служба.

Речь идет о заведении в столице Карачаево-Черкесии Черкесске. Там будут бесплатно учить игре в футбол детей в возрасте от 5 до 11 лет.

"Планируется, что откроется шесть групп одного возраста примерно по 15 человек. Сейчас ведется отбор, в Академию возьмут лучших игроков", - цитирует сообщение пресс-службы портал Юга.ру.

Ранее филиалы Академии вне Кубани открылись в Нальчике и Пятигорске. Сейчас в каждом из них тренируется от 30 до 40 детей, лучшие из которых получают шанс играть за "Краснодар".