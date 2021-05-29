В Актобе подростки не дали утонуть тонущему в реке мальчику

Двое подростков из Актобе спасли тонущего в реке мальчика. Инцидент произошел у реки Каргала в пятницу, 28 мая.

Тонущего ребенка увидел 17-летний студент, гулявший вдоль реки. Он прыгнул в воду и достал мальчика, который находился без сознания. В это время к нему на помощь прибежал 15-летний школьник, который услышал крики.

Ребята сделали мальчику непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, сохранив тем самым ему жизнь. Вскоре на место приехали врачи скорой помощи, которые доставили мальчику в больницу, передает "Sputnik Казахстан".