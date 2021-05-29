Россия обновила 12-летний рекорд по поставкам нефти в США

В марте 2021 года Россия поставила в США рекордный за последние 12 лет объем нефти и нефтепродуктов. Об этом говорится в материалах управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Так, объем экспорта в марте увеличился по сравнению с февралем в 1,8 раза, достигнув 22,938 млн баррелей. Предыдущий рекорд был поставлен в 2009 году, тогда России поставила в США 23,484 млн баррелей.

Таким образом, Россия заняла в марте второе место по экспорту нефти и нефтепродуктов в США. Первое место сохранила за собой Канада, поставив в США 139,869 млн баррелей. На третьем месте расположилась Мексика (17,616 млн баррелей), на четвертой - Саудовская Аравия (10,868 млн баррелей), передает РИА Новости.