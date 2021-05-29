Стивен Сигал стал членом партии "Справедливая Россия - За правду"
Знаменитый голливудский актер, гражданин России Стивен Сигал официально вступил в партию "Справедливая Россия - За правду".
На сегодняшнем заседании палаты депутатов объединенной партии актеру был вручен партийный билет, передает РИА Новости.
В рядах партии актер будет заниматься вопросами экологии
Напомним, Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Паспорт ему лично вручил президент страны Владимир Путин.
Вестник Кавказа
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