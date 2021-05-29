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Жители Минвод выберут проекты для благоустройства в 2022 году

Жители Минвод выберут проекты для благоустройства в 2022 году

В Минеральных Водах стартовал конкурс проектов местных инициатив, в рамках которого местные жители озвучат свои предложения по благоустройству городских территорий. Об этом сообщили в управлении по информполитике правительства Ставропольского края.

Всего условиями программы определены 17 направлений реализации проектов. В частности, предлагается привести в порядок дороги и тротуары, обустроить места отдыха, благоустроить общественные территории.

Сбор предложений по благоустройству от жителей Минвод продлится до 20 июня 2021 года, передает "Ставропольское телевидение".

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Вестник Кавказа

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