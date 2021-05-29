Ильхам Алиев: Азербайджан будет закрепляться на границе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с представителями общественности Агдамского района, что Азербайджан будет закрепляться на государственной границе.

"После этого мы будем укреплять свои границы, будем закрепляться на государственной границе. Никто не может оказывать на нас давление, никто не может повлиять на нас", - сказал глава государства, комментируя ситуацию, сложившуюся на границе с Арменией.

"Сегодня некоторые проармянские страны, круги выступают с какими-то заявлениями. Пусть выступают, это их дело. Европейский парламент в очередной раз на основе сфальсифицированных фактов принял резолюцию. Я даже не обращаю на нее внимания. И вам не советую, не советую и азербайджанскому народу", - поведал азербайджанский лидер, подчеркнув, что все это не имеет никакого значения.

"Значение имеет то, что сегодня мы находимся здесь, сидим здесь, стоим здесь и вечно будем здесь жить. Сорокачетырехдневная война и послевоенный период – прошло уже шесть месяцев - еще раз показали, кто есть кто и кто на что способен. Мы тоже прояснили для себя многие вопросы, в частности, в международной плоскости, это поможет нам принять правильное решение в будущем", - подчеркнул Ильхам Алиев.