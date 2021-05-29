Азербайджан открыл новые воинские части в Агдамском и Ходжавендском районах (ВИДЕО)

На территории Агдамского и Ходжавендского районов Азербайджана введены в эксплуатацию еще две воинские части модульного типа, оснащенные современным оборудованием и состоящие из устройств различного назначения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ходе церемонии открытия, проведенной по случаю Дня Республики, командир воинского объединения генерал-майор Маис Бархударов передал личному составу поздравления главы Минобороны.

Как отмечается, служебные комнаты в комплексах модульного типа оснащены кондиционерами, мебелью, современными санитарными узлами, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами.

В ведомстве также сообщили, что процесс строительства новых воинских частей модульного типа продолжается в плановом порядке и на других освобожденных территориях.