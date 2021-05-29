Пашинян заявил о готовности Армении отвести войска на границе с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил на встрече с активом партии "Гражданский договор", что Армения готова отвести назад войска на границе с Азербайджаном.

Он напомнил, что ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали предпринять срочные шаги по снижению эскалации на границе, отозвать вооруженные силы и начать переговоры по делимитации и демаркации. По словам премьера, Ереван согласен на это.

"Мы в любой момент готовы отвести назад наши войска, начать процесс демаркации, ждем аналогичных шагов от азербайджанских властей, с которыми ведут переговоры сопредседатели Минской группы", - цитирует Пашиняна ТАСС.