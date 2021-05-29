Григорян сделал "Алашкерт" чемпионом Армении по футболу за одну неделю

Главный тренер футбольного клуба "Алашкерт" Александр Григорян стал чемпионом Армении спустя неделю после своего назначения.

В матче 24-го тура подопечные 54-летнего специалиста обыграли "Арарат-Армению" со счетом 1:0. Благодаря этому результату "Алашкерт" набрал 46 очков и финишировал на первом месте. Клуб опередил идущий на второй строчке "Ноа" на 5 очков.

Напомним, Григорян был назначен главным тренером "Алашкерта" 20 мая. Ранее наставник возглавлял "Нижний Новгород", "Анжи", "Тамбов", "Химки". В 2000-е он добивался крупных успехов с женскими футбольными командами.