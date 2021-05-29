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В Тбилиси нетрезвый водитель устроил ДТП с автобусом

В Тбилиси нетрезвый водитель устроил ДТП с автобусом

В Тбилиси произошло ДТП с участием легкового автомобиля и муниципального автобуса. Авария случилась в районе Диди Дигоми в пятницу, 28 мая.

Как отмечается, водитель легковушки въехал в автобус, возвращавшийся на базу после окончания рабочего дня, передает "Грузия Online".

Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При себе у него не оказалось водительских прав.

Виновник аварии попытался скрыться с места ДТП, однако был задержан в результате погони, участие в которой принимали четыре полицейских экипажа.


 

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Вестник Кавказа

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