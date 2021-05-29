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Военнослужащие ВС Азербайджана отметили День республики в Шуше

Военнослужащие ВС Азербайджана отметили День республики в Шуше

В Шуше по случаю Дня Республики Азербайджан состоялось торжественное мероприятие с участием военнослужащих азербайджанской армии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.

Участники церемонии почтили минутой молчания память шехидов Первой Карабахской и Второй Карабахской войны. Был исполнен государственный гимн Азербайджана.

Мероприятие завершилась прохождением личного состава торжественным маршем по городу.

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