Военнослужащие ВС Азербайджана отметили День республики в Шуше

В Шуше по случаю Дня Республики Азербайджан состоялось торжественное мероприятие с участием военнослужащих азербайджанской армии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.

Участники церемонии почтили минутой молчания память шехидов Первой Карабахской и Второй Карабахской войны. Был исполнен государственный гимн Азербайджана.

Мероприятие завершилась прохождением личного состава торжественным маршем по городу.