Военнослужащие ВС Азербайджана отметили День республики в Шуше
В Шуше по случаю Дня Республики Азербайджан состоялось торжественное мероприятие с участием военнослужащих азербайджанской армии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.
Участники церемонии почтили минутой молчания память шехидов Первой Карабахской и Второй Карабахской войны. Был исполнен государственный гимн Азербайджана.
Мероприятие завершилась прохождением личного состава торжественным маршем по городу.
Вестник Кавказа
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