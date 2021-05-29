Спасатели нашли тела двух туристов, пропавших в горах в Туркестанской области

Сотрудники МЧС Казахстана обнаружили тела двух туристов, которые ранее пропали в горах Туркестанской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Тело одного из них, мужчины 1999 года рождения, было обнаружено сегодня ночью в реке Угам. Тело второго туриста найдено в 3 км от села Угам на реке Угам, его личность устанавливается.

Поиски остальных двух пропавших продолжаются. Наземные поиски ведут спасатели, сотрудники полиции, конный патруль пограничной службы, работники национального парка и родственники пропавших. Также для поиска с воздуха задействованы два борта "Казавиаспаса", передает "Sputnik Казахстан".

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка пропали семь человек. Туристы пешком отправились в ущелье "Сары-Айгыр" 21 мая и должны были вернуться 24 мая. Трое из пропавших накануне были найдены живыми.

