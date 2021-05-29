США увеличат военные расходы из-за угрозы России и Китая

Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса $752,9 млрд на расходы национальной обороны. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Минобороны.

"Администрация Байдена и Харрис сегодня представила Конгрессу президентский запрос на бюджет 2022 финансового года, в котором $752,9 млрд предусмотрены на нужды национальной обороны, из них $715 млрд - Пентагону", - отмечается в документе.

В заявлении главы Пентагона Ллойда Остина отмечается, что данная сумма необходима для защиты от "серьезных угроз", исходящих от Китая и России, а также для борьбы с глобальными угрозами безопасности - изменением климата и пандемией коронавируса COVID-19, передает "Интерфакс".

В Пентагоне уточнили, что бюджет ведомства 2022 года будет больше на 1,6%, чем бюджет 2021 года ($703,7 млрд). Возрастут статьи бюджета на финансирование ВМС, ВВС и Сухопутных сил, в том числе в части ядерного оружия и противодействия киберугрозам. На развитие и модернизацию ядерного потенциала предполагается выделить $27,7 млрд, из них $5 млрд направят на реализацию программы атомных подводных лодок проекта Columbia и $3 млрд - на финансирование программы стратегических бомбардировщиков дальнего действия B-21.