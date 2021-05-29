Индонезия освободила задержанный ранее иранский танкер

Танкер под флагом Ирана, задержанный береговой охраной Индонезии в январе 2021 года, освобожден. Об этом сообщила сегодня владеющая танкером компания.

Как отмечается, освобождения судна удалось добиться при поддержке министерства иностранных дел Ирана. Танкер вместе с командой оставался задержанным 125 дней, передает РИА Новости.

Судно уже возобновило миссию и в дальнейшем вернется в иранские воды.

Напомним, 24 января нынешнего года власти Индонезии задержали по подозрению в незаконной транспортировке нефти танкеры под флагом Ирана и Панамы. Оба судна были замечены у берегов индонезийской провинции Западный Калимантан.