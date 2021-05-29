Коронавирус в России выявили еще у 9289 человек

За минувшие сутки в России зарегистрированы 9289 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общее число заражения COVID-19 в России составляет 5 053 748. Умерли за все время 120 807 человек, вылечились – 4 670 484. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 9250 человек, умерли – 401.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 3241, Санкт-Петербурге – 846, Московской области – 750, Ростовской области – 180, Нижегородской области – 149, Воронежской области – 148, Саратовской области – 114, Иркутской области – 108, Республике Саха (Якутия) – 108, Свердловской области – 96, Краснодарском крае – 96. Отмечается, что у 14,3% болезнь протекает без клинических проявлений.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа в регионе зарегистрированы 79 новых случаев заражения. В Дагестане выявили 45 случаев, в Кабардино-Балкарии – 14, в Ингушетии – 13, в Карачаево-Черкесии – 11, в Чечне – 11, в Северной Осетии – 8.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 169 млн, из них более 3,5 млн человек скончались.