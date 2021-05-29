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"Аэрофлот" начнет летать между Геленджиком и городами Урала

&quot;Аэрофлот&quot; начнет летать между Геленджиком и городами Урала

С 19 июня авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять прямые перелеты в Геленджик из Перми, Екатеринбурга и Уфы.

В Пермь самолеты будут летать дважды в неделю по средам и субботам. В Уфу из Геленджика рейс будет выполняться по четвергам, обратно по воскресеньям.

Дважды в неделю будут выполняться перелеты по маршруту Геленджик – Екатеринбург, из Геленджика по средам и субботам, из Екатеринбурга по четвергам и воскресеньям, информирует пресс-служба аэропорта Геленджика.

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