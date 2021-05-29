Боец "Ахмата" призвал оставить Хабиба Нурмагомедова в покое

Шамиль Завуров, боец клуба "Ахмат" и троюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, поделился своим мнением о возможном поединке между Хабибом и бойцом UFC в полусреднем весе Хамзатом Чимаевым.

"Считаю, Чимаев погорячился. Зачем так говорить? Хабиб давно все доказал. Он ветеран, уже ушел из спорта. Что бы там ни было, Хабиб не при делах", - подчеркнул Завуров.

По его словам, если кто-то хочет поднять себе рейтинг, им следует кидать вызовы действующим бойцам. "Там же много бойцов известных, действующих, им можно вызовы кидать. А Хабиб все доказал, ушел на пенсию, оставьте его в покое", - цитирует Sport.24 бойца "Ахмата".

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.