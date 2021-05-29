Жителей Москвы предупредили о сильном дожде, грозе и ветре

В ближайшие несколько часов в Москве ожидаются сильный дождь, гроза и сильный ветер. Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС России.

Предупреждение о непогоде в столице будет действовать до конца сегодняшнего дня.

В МЧС рекомендуют автолюбителям значительно снизить скорость на дорогах, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. В ведомстве также советуют парковать машины необходимо вдали от деревьев.