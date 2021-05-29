В Караганде мальчик получил удар током в 27 тыс вольт

В Караганде ударило током двух 14-летних мальчиков, попытавшихся перейти железную дорогу на станции Большая Михайловка.

Один из пострадавших мальчиков, Дамир, получил удар током в 27 тыс вольт. В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У него диагностированы ожоги половины поверхности тела и поражения внутренних органов.

Второй пострадавший мальчик находится в состоянии средней степени тяжести, передает "Sputnik Казахстан".

