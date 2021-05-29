Делегация Конгресса США отправится с визитом в Грузию

На следующей неделе в Грузию с визитом приедет двухпартийная делегация Конгресса США во главе с сенатором Джином Шахином. Об этом сообщили в посольстве США в Грузии.

Вместе с демократом от штата Нью-Гемпшир в республику также отправится сенатор Роб Портман, республиканец от штата Огайо.

В ходе визита американская делегация встретится с представителями гражданского общества и правительства Грузии, включая лидеров оппозиционных партий, которые являются членами парламента.

В посольстве отметили, что в ходе встреч сенаторы озвучат двухпартийное послание о том, что США поддерживают грузинский народ в укреплении демократии в стране, передает "Грузия Online".





