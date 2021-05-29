Жители России увидят уникальное солнечное затмение

На следующей неделе жители России смогут увидеть частичное солнечное затмение, а в одном из регионов - Якутии - будет видно кольцеобразное затмение. Об этом сообщил астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

"Ближайшее затмение случится 10 июня. Частное затмение будет видно с территории России, причем, практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока. В Москве в середине затмения Луна перекроет 27% диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко", - цитирует ученого РИА Новости.

Он подчеркнул, что при такой затененности Солнца на Земле не будет никакого потемнения. Таким образом, продолжил Угольников, если не посмотреть на Солнце в нужный момент, то можно ничего не заметить. Максимум затмения наступит в 14.27 мск.

Астроном также сообщил, что жители Якутии смогут увидеть 94-процентное затмение Солнца Луной. Для земного наблюдателя диск спутника не полностью закроет диск звезды в отличие от полного затмения. Кроме того, при кольцеобразном затмении небо остается светлым и не видна солнечная корона.

"Интересный факт, это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло", - поведал Угольников.

