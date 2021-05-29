США и ЕС готовят санкции против Беларуси

США совместно с Европейским союзом и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей властей Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе официального представителя Белого дома Джен Псаки.

О планах ввести санкции против Минска ранее заявлял президент США Джо Байден.

В администрации президента США пояснили, что ограничительные меры будут приняты в связи "продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификаций выборов 2020 года и событий 23 мая".

Кроме того, с 3 июня возобновится действие снятых ранее санкций в отношении девяти госпредприятий Беларуси. США также приостанавливают действие договора с Беларусью о взаимном использовании воздушного пространства, которое позволяет американским и белорусским авиакомпаниям летать и приземляться в обеих странах.

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. На борту воздушного судна находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Протасевича обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним также была задержана гражданка России София Сапега. Ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси.

Ряд западных стран и ЕС призвали как можно скорее принять новые санкции против Минска. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, и запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси.