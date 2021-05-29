Всего три пляжа готовы к купальному сезону на Ставрополье

Купальный сезон в Ставропольском крае начнется 1 июня, но пока далеко не все водоемы готовы к нему. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции ПАСС и ГУ МЧС РФ по региону.

"В 2021 году на контроле чрезвычайного ведомства и краевых спасателей порядка 45 пляжей. С 20 мая по 12 июня проводится техническое освидетельствование водоемов. По результатам такой работы будет принято окончательное решение о возможности открытия пляжей", - пояснили в ПАСС.

По сведениям на данный момент, лишь на трех пляжах можно будет отдыхать с наступлением купального сезона: это зона отдыха "Лесное озеро" в селе Верхнерусское, пляж села Левокумского и детский пляж загородного лагеря "Золотой колосок" на хуторе Большевик Благодарненского округа.

В ведомстве заверили, что к 1 июня пройдет подготовка еще 14 водоемов, четыре из которых расположены в детских оздоровительных лагерях.

Водоемы, где купаться запрещено, будут патрулироваться спасателями. Речь идет об озере Волчьи ворота, расположенном в Новоселицком округе, "диком пляже" Новотроицкого водохранилища и реке Кубань в районе железнодорожного моста в Невинномысске.