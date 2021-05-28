Левон Тер-Петросян: "Июньские выборы могут закончиться гражданской войной"

На этой неделе разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла очередную попытку прорваться на территорию Азербайджана в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района через армяно-азербайджанскую государственную границу. Шестеро армянских военнослужащих, пытавшихся заминировать пути снабжения, ведущие к позициям армии Азербайджана на границе, были взяты в плен. Это стало информационным поводом для беседы экс-президента Левона Тер-Петросяна, лидера партии "Армянский национальный конгресс", Первому каналу телевидения Армении.

Он также изложил свое видение истории урегулирования карабахского конфликта, сегодняшних реалий и перспектив выхода из политического кризиса.

Говоря о взятых в плен солдатах, Тер-Петросян заметил, что ситуация связана с безопасностью границ: "После войны такие происшествия происходят регулярно. У этих проблем есть политическая и психологическая причины. Политическая причина заключается в том, что [президент Азербайджана Ильхам] Алиев уверен, что [и.о. премьер-министра Армении] Никол [Пашинян] не победит на этих выборах (имеются в виду внеочередные парламентские выборы в Армении, запланированные на 20 июня этого года, - прим. ред.), и использует его слабость… Психологический фактор выражается в том, что Азербайджан чувствовал себя униженным в течение 30 лет, после проигрыша в Первой Карабахской войне. Это очень тяжкий груз. Мы всего как девять месяцев проигравшие, однако для нас этот груз уже очень тяжелый".

Экс-президент также вспомнил, что после Первой Карабахской войны пленные были с обеих сторон: "Я решил в вернуть пленных, обратился в Красный Крест, предоставил список и сказал: "Я освобождаю этих людей, пусть вернутся в Азербайджан". Тогда те, кто были рядом – Вазген Саркисян, Серж Саргсян – спросили: "А если они не вернут наших пленных?" И я ответил: "Будьте спокойны, я знаю Гейдара Алиева". Наши пленные вернулись тем же лайнером".

Отвечая на вопрос о том, почему в конечном счете Армения проиграла войну, Левон Тер-Петросян заметил: "Мы потерпели поражение потому, что не поняли веяния времени. В политике время является самым важным фактором… В свое время мы могли многое выиграть за счет уступок. Если бы мы пошли на пошаговое решение проблемы, предложенное в 1990-е годы, наш народ был бы сейчас счастлив".

"Я был согласен на вариант поэтапного решения. На основании этого варианта мы вернули бы азербайджанской стороне Лачин и Кельбаджар с условием сохранения у нас Лачинского коридора. Этот коридор должен был быть минимум 22 км, а не как сейчас 4 км, - говорит экс-президент, отвечая на вопрос, что конкретно он предлагал на переговорах. - Карабах был бы под контролем миротворческих сил. Была бы создана возможность для развития Карабаха. Во всей Европе нет границ. В развитых странах границы значения не имеют".

По мнению Тер-Петросяна, время работало на Азербайджан: "Азербайджан укрепился, а Армения была ослаблена. В Азербайджане была создана современная армия, а наша армия из-за миграции уменьшилась. Есть и скрытые нюансы, о которых я не говорю, но численность нашей армии меньше, чем в 1990-е. На что можно было надеяться?"

Говоря о том, почему он сам остался в стороне, когда решалось будущее страны, экс-президент выразил уверенность в том, что если бы он не отдалился от активной политики, то в Армении могла бы начаться гражданская война.

Главным уроком прошедшей войны экс-президент считает приходящее понимание того, что необходимо отказаться от мечты об "Армении от моря до моря": "Когда человек приходит к власти, он должен знать ситуацию в Армении, какие у нее проблемы с соседями, с какими внешними проблемами она сталкивается, и попытаться решить эти проблемы реалистично. Мечты типичны для незрелых обществ".

Что касается роли Турции в карабахском конфликте, то, по словам Тер-Петросяна, в 1990-х она не была вовлечена в процесс: "Турки даже хотели наладить отношения с Арменией в полном смысле этого слова, хотели открытия границ, отправили нам пшеницу и открыли дороги".

Что же касается позиции России, Тер-Петросян заявил, что сегодня как с ним, так и с другим экс-президентом Армении, Робертом Кочаряном, в Москве не разговаривают, не раскрывают им своих планов. В российской столице общаются с Николом Пашиняном, как с главой государства, но "он даже не понимает, что хотят сказать русские".

Тем не менее, по мнению экс-президента Армении, у России есть долгосрочные программы по Закавказью: "Всем известно, что Запад смирился с тем, что Кавказ – это зона, подконтрольная России. Для Запада постсоветские страны могут быть важны только тогда, когда они представляют большую проблему для России".

Говоря о предстоящих выборах в Армении, Тер-Петросян заметил, что они проходят в сложных условиях: "Государственная машина рухнула, уровень управления равен нулю. В 1991 году мы столкнулись с точно такой же ситуацией: в плачевном состоянии находились и местные исполнительные органы, и милиция. Не было ни бюджета, ни финансирования, суды не работали. Сегодня парламентская республика для нас – это пропасть. В молодых государствах парламентское правление – это катастрофа. Сейчас оппозиция и правительство сошлись в смертельной схватке. Эти выборы могут привести к гражданской войне. От плохих правительств, диктаторов можно избавиться, но самое опасное для страны – это гражданские войны".