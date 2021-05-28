Буйный водитель протаранил машину ДПС в Сочи

Водитель иномарки, пытаясь скрыться от правоохранителей, протаранил полицейскую машину в Сочи, об инциденте рассказали в пресс-службе УВД по городу.

В ходе патрулирования инспекторы ДПС заметили тонированный Mercedes, ехавший по встречной полосе. Мужчина за его рулем совершал маневры и создавал опасную ситуацию. На требование полицейских остановится он лишь увеличил скорость и попытался скрыться.

"Стражи правопорядка организовали преследование указанного автомобиля... Полицейские опередили пытавшуюся скрыться иномарку и снизили скорость. Правонарушитель допустил столкновение с патрульным автомобилем и остановился...", - цитирует сообщение РИА Новости.

В ходе задержания агрессор отказался предъявить документы, ругался нецензурными словами и отталкивал инспектора ДПС. В итоге стражи порядка доставили 30-летнего хулигана в отдел полиции для разбирательства.

На него было оформлено шесть протоколов об административных правонарушениях, суд назначил ему наказание в виде административного ареста 12 суток.