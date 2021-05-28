Ставрополь примет "Большой БиблиоКвест"

К Общероссийскому Дню библиотек в Ставрополе организуют "Большой БиблиоКвест", участники которого смогут примерить на себя роль реставраторов, блогеров, художников, пробраться в закрытые архивы и сделать свое авторское украшение.

Организаторы мероприятия – создатели известной игры по городскому ориентированию "Мой город", а также библиотеки и культурные центры краевой столицы.

Принять участие в квесте может любой желающий, а для родителей с детьми выделена специальная категория, с возможностью перерыва для отдыха.

Победителей ждут ценные подарки, в том числе от администрации Ставрополя и комитета экономического развития и торговли администрации города.