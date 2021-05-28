Выставка кайтагской вышивки XVIII века проходит в Санкт-Петербурге
Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов прибыл в Санкт-Петербург, где встретился с руководителем Калининского района Василием Пониделко, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Стоит отметить, что Кайтагский и Калининский районы стали районами-побратимами после подписания соглашения о сотрудничестве в сентябре 2017 года.
В ходе визита Темирбулатов и Пониделко побывали в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга, где проходит выставка Кайтагской вышивки XVIII века.
По завершении экскурсии глава Кайтагского района рассказал о своих впечатлениях. Он подчеркнул, что кайтагская вышивка является бесценным народным творчеством, которое покорила весь мир.
Вестник Кавказа
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