Выставка кайтагской вышивки XVIII века проходит в Санкт-Петербурге

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов прибыл в Санкт-Петербург, где встретился с руководителем Калининского района Василием Пониделко, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Стоит отметить, что Кайтагский и Калининский районы стали районами-побратимами после подписания соглашения о сотрудничестве в сентябре 2017 года.

В ходе визита Темирбулатов и Пониделко побывали в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга, где проходит выставка Кайтагской вышивки XVIII века.

По завершении экскурсии глава Кайтагского района рассказал о своих впечатлениях. Он подчеркнул, что кайтагская вышивка является бесценным народным творчеством, которое покорила весь мир.